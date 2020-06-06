В доме на Павлушкина, 25, перестала действовать вентиляция

06.06.2020 | 19:45

Жильцы дома на Павлушкина, 25, боятся повторения трагедии. Чуть больше 20 лет назад Мария Сиротина едва не потеряла брата.

«Угорел в ванной из-за того, что угарный газ поступал в избыточном количестве, не было вытяжки, пар плохо уходил. А у нас еще и газовая колонка», - рассказала женщина.

Пензенские врачи спасли брата Марии. Но реанимировать вентиляционную систему старого дома коммунальные службы не могут по сей день. Остался последний шанс: на Павлушкина, 25, начали ремонтировать крышу. Если вытяжку не восстановят сейчас, потом будет невозможно.

«Когда готовили к капитальному ремонту, проект составили неверно. Наши строители все сделали согласно проекту. И все нам позакрывали! Везде пропала вытяжка, а ведь была!» - раскрыла суть проблемы Галина Бердникова.

Большинство каналов в квартирах забиты. Воздух никак не может поступить в заполненную мусором шахту.

Рабочие сняли крышку короба и открыли доступ в каналы. Их надо прочистить. Прислать мастеров должна управляющая компания, которая заключает договор с определенной организацией.

Ждали сутки, двое, почти неделя прошла - капитальный ремонт приостановлен.

«Они не могут сейчас перекрыть крышу, вытяжки. Пленка не предназначена под дождь, так что у нас постоянно протечки в квартирах», - пояснила Анна Андреева.

Во время съемок «Службы 11» появились специалисты, обслуживающие систему вентиляции в доме. Сначала они обследовали каждый вытяжной канал с помощью обычного зеркала. В нем видно, нет ли птиц и мусора. То же самое могут делать и сами жители для профилактики, просматривая шахты в квартирах.

После проверки засоренные каналы очистят, и только потом капитальный ремонт можно будет продолжить.