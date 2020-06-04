На проспекте Строителей зимой и летом парит теплотрасса

04.06.2020 | 20:12

Пензенская «долина гейзеров» появилась рядом с домом № 19 на проспекте Строителей. Пар поднимается вверх от надземной части теплотрассы. Вероятно, где-то на сетях произошла авария, и кипяток хлынул в лотки. Однако местные жители заверили, что на момент съемки горячая вода в квартирах была. Ее отключали раньше.

«Дня четыре не было, копали. Может, задвижки стали пропускать», - предположил пензенец.

Летом такая картина в новинку, говорит прохожий, а вот в холодное время года поднимающийся пар -

почти привычное дело.

«Зимой - частенько. Но ремонтировали», - отметил мужчина.

Специалистам ЖКХ следовало бы обратить внимание на странное явление, чтобы выяснить истинную причину. Ведь даже при плохой теплоизоляции летом пар не должен быть виден.