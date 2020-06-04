Сетевое издание|18+|Четверг|4 июн 2020|19:58
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+25oC
+26oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+20oC
+21oC
Завтра | Дождь |
 

Из жизни

На проспекте Победы нечистоты из дома утекают в ручей

Печать

Фотографии затопленного подвала дома № 75д на проспекте Победы и вытекающих из него нечистот показывают масштаб проблемы. Посмотреть воочию на техническое помещение крайне сложно. Во-первых, вход расположен неудобно - он скрыт в зарослях, среди которых струятся мутные ручьи. Чтобы добраться до цели, нужны болотные сапоги, мачете и противогаз.

«Управляющая компания как-то откачала нам, но сказали, что нет смысла, если нет системы водоотведения дальше. То есть в подвале вода так и будет стоять», - пожаловалась жительница дома Вера.

Дело в том, что дом до сих пор частично нежилой: в квартиры были переделаны помещения профилактория. Когда в 2007 году покупали жилье, не знали, что скоро бесхозная наружная канализационная система явит себя в полной мере.

«Заселилась я в январе, а весной обнаружила, что здесь ужасный запах. Побежала к начальнику ТСЖ, он говорит: «А у нас нет канализации». Как это - «нет канализации»? Это многоквартирный дом», - рассказала женщина.

Когда Валентина Сергеевна стала разбираться, оказалось, что все очень запутанно.

«Стоит сооружение, и с помощью него насосы качали канализационные воды на высоту 13 метров в канализационную систему «Тяжпромарматуры». Эта система справлялась, пока здесь был профилакторий, а сейчас здесь жилой дом плюс коммерческие организации со своими структурами. Они мне сказали: «Сколько мы ни собирали денег на восстановление этой канализации, она все равно выходила из строя», - отметила пенсионерка.

По словам жителей, часть расходов согласен взять на себя бизнесмен - собственник недвижимости в доме. Люди пытаются добиться софинансирования от города, но пока безрезультатно. Якобы наружные сети на баланс никто не взял, а значит, восстанавливать их должны собственники квартир.

В итоге жильцы просто прорыли в зарослях русла для потоков, направив их в ручей. Во время общения с высокопоставленным чиновником Вера услышала странный довод: все не так уж и плохо.

«У вас же из дома вытекает туда, в ручей». А это нормально вообще? Если наши руководители так говорят, они считают, что это нормально», - возмутилась пензячка.

Ручей между тем загрязняется сточными отходами, которые могут нести заразу, и в итоге впадает в Суру. Ситуация экологически неблагоприятна.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

penzainform.ru писал(a):

На проспекте Победы нечистоты из дома утекают в ручей
Порядок.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте