На проспекте Победы нечистоты из дома утекают в ручей

04.06.2020 | 19:36

Фотографии затопленного подвала дома № 75д на проспекте Победы и вытекающих из него нечистот показывают масштаб проблемы. Посмотреть воочию на техническое помещение крайне сложно. Во-первых, вход расположен неудобно - он скрыт в зарослях, среди которых струятся мутные ручьи. Чтобы добраться до цели, нужны болотные сапоги, мачете и противогаз.

«Управляющая компания как-то откачала нам, но сказали, что нет смысла, если нет системы водоотведения дальше. То есть в подвале вода так и будет стоять», - пожаловалась жительница дома Вера.

Дело в том, что дом до сих пор частично нежилой: в квартиры были переделаны помещения профилактория. Когда в 2007 году покупали жилье, не знали, что скоро бесхозная наружная канализационная система явит себя в полной мере.

«Заселилась я в январе, а весной обнаружила, что здесь ужасный запах. Побежала к начальнику ТСЖ, он говорит: «А у нас нет канализации». Как это - «нет канализации»? Это многоквартирный дом», - рассказала женщина.

Когда Валентина Сергеевна стала разбираться, оказалось, что все очень запутанно.

«Стоит сооружение, и с помощью него насосы качали канализационные воды на высоту 13 метров в канализационную систему «Тяжпромарматуры». Эта система справлялась, пока здесь был профилакторий, а сейчас здесь жилой дом плюс коммерческие организации со своими структурами. Они мне сказали: «Сколько мы ни собирали денег на восстановление этой канализации, она все равно выходила из строя», - отметила пенсионерка.

По словам жителей, часть расходов согласен взять на себя бизнесмен - собственник недвижимости в доме. Люди пытаются добиться софинансирования от города, но пока безрезультатно. Якобы наружные сети на баланс никто не взял, а значит, восстанавливать их должны собственники квартир.

В итоге жильцы просто прорыли в зарослях русла для потоков, направив их в ручей. Во время общения с высокопоставленным чиновником Вера услышала странный довод: все не так уж и плохо.

«У вас же из дома вытекает туда, в ручей». А это нормально вообще? Если наши руководители так говорят, они считают, что это нормально», - возмутилась пензячка.

Ручей между тем загрязняется сточными отходами, которые могут нести заразу, и в итоге впадает в Суру. Ситуация экологически неблагоприятна.