В доме № 8 на улице Бекешской санузлы разъедает сырость

03.06.2020 | 19:22

Санузлы на втором этаже постепенно разъедает сырость. Мокнут и разваливаются даже несущие стены, что и продемонстрировала Ольга, которая до покупки комнаты в бывшем общежитии на Бекешской, 8, не знала о проблеме.

«Здесь течет. Мы боимся вкручивать лампочку: замыкание будет. По всему шву течет, ведра стоят, постоянно убираем. Течет по проводам», - пожаловалась женщина.

Как только Ольга столкнулась с проблемой, обратилась к коммунальщикам.

«Это началось недели две назад. Сначала капало, потому начало сильно течь, потом - в туалете и сюда дальше. Начала посуду подставлять и звонить по всем номерам в квитанциях. Говорят, что аварийная служба нас сейчас не обслуживает, что нас вела администрация, передали неизвестно кому», - рассказала жительница дома.

В итоге женщина пошла к соседям и самостоятельно попыталась найти причину, чтобы, как только новая управляющая компания даст о себе знать, направить специалистов в нужное место.

«На третьем этаже говорят: все нормально, ничего нигде не течет. Такая у нас проблема. Все капает», - отметила горожанка.

Ольга ждет следующей квитанции, чтобы понять, какая управляющая компания теперь обслуживает дом. Журналисты «Службы 11» подсказали ей, что новые коммунальщики обязаны разместить данные о себе на сайте государственной информационной системы ЖКХ. Нашли адрес - там вообще нет ничего.