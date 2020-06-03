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Из жизни

В доме № 8 на улице Бекешской санузлы разъедает сырость

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Санузлы на втором этаже постепенно разъедает сырость. Мокнут и разваливаются даже несущие стены, что и продемонстрировала Ольга, которая до покупки комнаты в бывшем общежитии на Бекешской, 8, не знала о проблеме.

«Здесь течет. Мы боимся вкручивать лампочку: замыкание будет. По всему шву течет, ведра стоят, постоянно убираем. Течет по проводам», - пожаловалась женщина.

Как только Ольга столкнулась с проблемой, обратилась к коммунальщикам.

«Это началось недели две назад. Сначала капало, потому начало сильно течь, потом - в туалете и сюда дальше. Начала посуду подставлять и звонить по всем номерам в квитанциях. Говорят, что аварийная служба нас сейчас не обслуживает, что нас вела администрация, передали неизвестно кому», - рассказала жительница дома.

В итоге женщина пошла к соседям и самостоятельно попыталась найти причину, чтобы, как только новая управляющая компания даст о себе знать, направить специалистов в нужное место.

«На третьем этаже говорят: все нормально, ничего нигде не течет. Такая у нас проблема. Все капает», - отметила горожанка.

Ольга ждет следующей квитанции, чтобы понять, какая управляющая компания теперь обслуживает дом. Журналисты «Службы 11» подсказали ей, что новые коммунальщики обязаны разместить данные о себе на сайте государственной информационной системы ЖКХ. Нашли адрес - там вообще нет ничего.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Подумал по фото опять больница с выздоравливающими.

Гость||

Там говорят нашу рашу снимали.

Гость||

Это раисся,тут так принято.

Гость||

Ольга по пьянке там комнату покупала ?

Гость||

Гость писал(a):

Ольга по пьянке там комнату покупала ?
Да, наверное, ххх

Имя: Гость
Комментарий:

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