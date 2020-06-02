Пензенец назвал безобразием новые бордюры без дороги

02.06.2020 | 19:48

Оригинальное решение принял кто-то из чиновников, когда направил к дому на пересечении улиц Ударной и Циолковского бригаду дорожников, чтобы уложить новые бордюры там, где вместо асфальта - ямы с водой. Камни быстро утонули в грязи, местным такие изменения не приглянулись.

«Безобразие полное», - отметил Александр.

Журналисты «Службы 11» обратили внимание и на неровную, но отчетливо заметную границу двух участков.

«Асфальт клали, но просто не продолжили все. Я выезжаю на своей машине - бампер можно оставить запросто», - пожаловался мужчина.

Он рассказал, что внутри двора асфальт не меняли со времен Советского Союза.

«Тут пытались кирпичами и прочим. Хотелось бы, чтобы сделали», - пояснил Александр.

Местные стараются как-то засыпать самые глубокие выбоины, только строительные материалы быстро уходят в грязь. Новые бордюры тоже скоро станут невидными.