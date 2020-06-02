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Из жизни

Пензенец назвал безобразием новые бордюры без дороги

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Оригинальное решение принял кто-то из чиновников, когда направил к дому на пересечении улиц Ударной и Циолковского бригаду дорожников, чтобы уложить новые бордюры там, где вместо асфальта - ямы с водой. Камни быстро утонули в грязи, местным такие изменения не приглянулись.

«Безобразие полное», - отметил Александр.

Журналисты «Службы 11» обратили внимание и на неровную, но отчетливо заметную границу двух участков.

«Асфальт клали, но просто не продолжили все. Я выезжаю на своей машине - бампер можно оставить запросто», - пожаловался мужчина.

Он рассказал, что внутри двора асфальт не меняли со времен Советского Союза.

«Тут пытались кирпичами и прочим. Хотелось бы, чтобы сделали», - пояснил Александр.

Местные стараются как-то засыпать самые глубокие выбоины, только строительные материалы быстро уходят в грязь. Новые бордюры тоже скоро станут невидными.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

новую конституцию примем сразу будет порядок

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Тут пытались кирпичами и прочим. Хотелось бы, чтобы сделали», - пояснил Александр.
Успакойся сделаем тебе дорогу.

Гость||

Путин утвердил условие использования Россией ядерного оружия

Гость||

С бардюрами без дороги, голосовать будете?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Новые бордюры тоже скоро станут невидными.
Не переживайте, мы приедем тогда и новые поставим.

Гость||

Бордюры, это основное в жизни губернии!

Гость||

Качественны гранитные в отличном состоянии убираем кому-то, а бетонное дерьмо ставим везде по городу?!

Гость||

Гость писал(a):

Бордюры, это основное в жизни губернии!
Значит основное в жизни губернии это цементное вибропрессованное говно ,которое начинает крошиться после первой зимы.Качественные бордюры делались при СССР из бетона с арматурой!

Гость||

Гость писал(a):

Качественны гранитные в отличном состоянии убираем кому-то, а бетонное дерьмо ставим везде по городу?!
После обработки из старых гранитных получаются отличные цветники на могилы.

Гость||

Гость писал(a):

С бардюрами без дороги, голосовать будете?
От нас ничего не зависит.

Гость||

Гость писал(a):

С бардюрами без дороги, голосовать будете?

От нас ничего не зависит.

Там мухлеш беспредельный, никто из моих знакомых не верит этим голосованиям.

Гость||

ПЕТР КУЗНЕЦОВ НАШ ГУБЕРНАТОР!

Гость||

Проспект строителей ужас, лучше бы старые асфальт не срезали

Гость||

Гость писал(a):

ПЕТР КУЗНЕЦОВ НАШ ГУБЕРНАТОР
уж точно не хуже

Гость||

На проспекте Строителей по бордюрам надо ездить

Имя: Гость
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