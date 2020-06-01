Пензенцы высказались о старых погребах на ул. Карпинского

Целый подземный мир спрятан в густой зелени между школой № 12 и домом № 41 на Карпинского. Вдоль ограды учебного заведения - ряды погребов, выкопанных в 80-е прошлого столетия, когда заселялись многоэтажки. Народ, приученный жить с запасом продуктов, но лишенный кладовок в зданиях, придумал выход.
«Не знаю как, кому выдавали, кому нет. А строили сами, обкладывали кирпичом, копали - все на свои», - рассказала местная жительница.
В прошлом люди берегли свои сарайчики под землей, следили за чистотой. Потом многие перестали: исчезла нужда в запасах. Деревья выросли, одичавший кустарник спрятал дверцы в подземный мир, а прохожие забросали его мусором.
«Не знаю, сейчас люди запасы делают или нет. Но вообще погреб - что плохого-то? И картошку положишь, и моркошку, и все», - высказалась женщина.
«Воруют сильно, поэтому забрасывают. У нас контингент такой здесь», - пояснила пенсионерка.
Нечистые на руку граждане продолжают совершать набеги на погреба, не брезгуют металлическими изделиями. Очень много подозрительных личностей стало собираться в зарослях, комментируют местные жители. Вечером страшновато ходить по дорожке вдоль забора школы № 12.
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