Пензенцы не перестают захламлять овраг на Западной Поляне

01.06.2020 | 20:00

Если горожане продолжат скидывать все бесполезное в овраг на Западной Поляне, то скоро он может исчезнуть с карты Пензы. Туда бросают все: ветки, листья, пищевые отходы, строительный хлам, детали машин.

«Безобразие!» - возмутилась жительница Пензы Раиса Тимофеевна.

Нужно что-то делать - то, что творится на улице Мира, впечатляет. Объем выброшенного огромен.

«Лень дойти до бака, что ли? Этого я не могу понять», - пояснила женщина.

Но не все согласны с тем, что овраг не место для мусора. В 2019 году съемочная группа застала дворника Валерия за непонятным занятием. Он пояснил, что делал.

«Все равно овраг засыпать. Нам сказали, что сюда возить можно. Здесь площадку, что ли, хотят делать, чтобы пьяные собирались», - рассказал мужчина.

Несколько лет назад на грузовиках стали свозить строительные отходы и грунт.

«Может, стройку хотят продлить и овраг засыпают. Если на благо, то ради бога», - отметил местный житель Владимир.

Одно время на краю обрыва хотели создать зону отдыха, но проект так и остался на бумаге. Потом говорили про паркинг. У него такая же судьба. Теперь вниз бросают лишь мусор, укреплять склон с помощью строительных отходов перестали.

«Овраг позволит парк сделать? Его надо засыпать для этого. На это у нас вряд ли кто отважится», - заключила пенсионерка.

Но простые горожане постепенно все-таки засыпают овраг. Мусором.