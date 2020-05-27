На улице Мира высадился десант сотрудников ЖКХ

27.05.2020 | 19:24

Пока на нечетной стороне улицы Мира коммунальщики собирали поломанные непогодой ветки, на четной, прямо на красной линии, лежали мешки с мусором. Прохожие говорили: некрасиво, куда смотрят сотрудники ЖКХ, тем более что, скорее всего, они же и сложили подобранные с земли отходы.

Словно услышав, один из работников перешел дорогу и принялся выполнять свои обязанности. Он заверил, что охватываются обе стороны улицы, благо пока работы поубавилось.

«Не очень много - в основном деревья спиленные убираем, а мусора почти нет сегодня. День такой, что, может, убрали до этого уже. А обычно бывает», - отметил пензенец Владимир.

Журналисты поинтересовались, как часто специалисты приезжают на одно и то же место, чтобы забрать то, что набросали пензенцы.

«Раза три в неделю, то больше, то меньше. Бывает, уберешь, потом мало, а бывает - много», - пояснил мужчина.

Трудиться работникам сферы ЖКХ станет еще проще, если горожане перестанут мусорить. Не так уж сложно донести что-то ненужное до ближайшей урны - такие есть возле каждой торговой точки.