Жители дома на улице Карпинского укрыли теплотрассу паласами

20.05.2020 | 20:00

Первыми теплое местечко на улице Карпинского оценили бомжи. Пока дом № 30а отапливался, они приходили по ночам полежать на горячих трубах, накрытых мягкими паласами, - и удобно, и не замерзнешь. Жильцы протестовали, но ковры убирать не стали, пытаясь с их помощью спасти сети на входе в здание: изоляция пришла в негодность.

«Она давно ободрана уже», - сообщила местная жительница.

Материал разорвался на всей надземной ветке, оголенные трубы проглядывают как проплешины.

«Какая это обмотка? Ерунда это! Тепло уходит», - отметил мужчина.

Никому из жильцов не приходит в голову намеренно портить материал - самим же хуже будет. Он выходит из строя по разным причинам - это зависит и от усердия специалистов, и от погоды. Кошки, бывает, когти точат, на участке у входа в здание особенно постарались. Вот почему люди укрыли трубы паласами.