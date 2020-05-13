Добросердечная пензячка устроила столовую для кошек

13.05.2020 | 19:12

Каждый день Нина Александровна приходит на улицу 9 Января, где когда-то стояли бараки. Она - кормилица, спасает от голода кошек - в прошлом домашних, а ныне обездоленных. Здания снесли, хозяева уехали в новостройки, бросив животных на произвол судьбы.

«Я им сыр, колбасу принесла, варю и ношу пищу каждый день. Они привыкли, а люди уехали и не взяли их. А куда им? Кто им поможет? Кроме человека - никто», - отметила женщина.

Нина Александровна расчистила уголок в кустах, построила укрытие, чтобы дождем не заливало еду или снегом не засыпало. Столовая для кошек размещена ни на дороге, ни на тропинке, так что никому не мешает. Но жильцы многоэтажек стали приносить туда мусор, видя, что женщина ежедневно его убирает. Или корм кидают прямо в упаковке.

«Набросали - здесь вообще не поймешь что. Я уже приготовила объявление - сейчас дожди пройдут, и я прилеплю, - чтобы не бросали на пол. Есть миски», - рассказала пензячка.

Нина Александровна приходит с Бимом. Это еще один спасенный от голода: 12 лет назад кто-то выкинул щенка за дверь. Также женщина подобрала котенка, отмыла, выкормила - он ждет ее дома.

Больше животных взять к себе не может, поэтому устроила для них столовую. У пензячки доброе сердце.