Жительница захламленного поселка Лесного: Мы как забытые богом

11.05.2020 | 20:00

Утки ко всему привычны. Они с удовольствием плещутся в замусоренном ручье, который протекает через поселок Лесной, бытовые отходы собирает по пути с берегов. Но большая их часть попадает в него в районе контейнерной площадки рядом с остановкой общественного транспорта на улице Молодогвардейской. Хлам разлетается повсюду, хотя точка для сбора мусора огорожена. Только бак стоит за забором, его место занято.

«Гора срезанных сучьев, деревьев - и никому ничего не надо. Дворники говорят, что не будут вывозить, потому что город захламлен. Мы как забытые богом», - пожаловалась местная жительница Тамара Викторовна.

Поселок Лесной по-деревенски живописный. В сараях свиньи хрюкают, отходами на площадке питаются куры, уткам что-то перепадает. А ведь это часть города. И таким бывает областной центр - больше похожим на свалочный пункт с вкраплениями сельского быта.