Жительница захламленного поселка Лесного: Мы как забытые богом

Утки ко всему привычны. Они с удовольствием плещутся в замусоренном ручье, который протекает через поселок Лесной, бытовые отходы собирает по пути с берегов. Но большая их часть попадает в него в районе контейнерной площадки рядом с остановкой общественного транспорта на улице Молодогвардейской. Хлам разлетается повсюду, хотя точка для сбора мусора огорожена. Только бак стоит за забором, его место занято.
«Гора срезанных сучьев, деревьев - и никому ничего не надо. Дворники говорят, что не будут вывозить, потому что город захламлен. Мы как забытые богом», - пожаловалась местная жительница Тамара Викторовна.
Поселок Лесной по-деревенски живописный. В сараях свиньи хрюкают, отходами на площадке питаются куры, уткам что-то перепадает. А ведь это часть города. И таким бывает областной центр - больше похожим на свалочный пункт с вкраплениями сельского быта.
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penzainform.ru писал(a):Так кладбище и свалка городская практически срослись,а Вы здесь чистоту хотите. Нет чистоты души и помыслов...