Пензенцы задыхаются от запаха из квартиры пожилого соседа

11.05.2020 | 19:00

В последнем подъезде многоэтажного дома люди живут как на вулкане. Все из-за одного из местных: пенсионер 75 лет остался без присмотра родных, а следить за собой и квартирой он явно не в состоянии.

«К нему пришел пьяница один, его сожительница выгнала. Он пришел к нему и звонит сожительнице: «Я хочу жизнь покончить самоубийством». Открыл газ. Приехали из горгаза и из полиции. Они замерили - на грани было уже. Это было полтретьего ночи», - пожаловалась жительница дома Валентина Сергеевна.

Пенсионер позвал съемочную группу в гости, только входить в жилье нужно было не в маске, а в противогазе. Квартиру не мыли несколько лет, сантехнику, соответственно, тоже.

Мужчина живет впроголодь. Он не готовит, сообщает, что соседи, несмотря на вражду, иногда подкармливают. Запасной одежды не имеет, не мылся неизвестно сколько времени.

У пенсионера есть близкие родственники. В силу семейных обстоятельств их пути разошлись. Пожилой человек вроде бы и не против социального учреждения, однако ответа не дает.

У соседей есть целый список негативных поступков. Они пытались уговорить мужчину, предлагали помощь. Обитатели подъезда не могут спать спокойно, задыхаются от запаха из квартиры. Пожилой человек тоже живет как в аду. Но пока обе стороны в тупике.