Жители дома на Рахманинова, 7а, возмущены соседством с бродягами

06.05.2020 | 20:12

Бомжа и его друзей еле изгнали из-под лестницы на Рахманинова, 7а. Те неспроста облюбовали здание, ведь устроиться можно в разных местах в шаговой доступности: выгонят из-под ступеней - залезут в соседнюю каморку, оттуда вышвырнут - есть открытый подвал. Местные говорят, что полиции удалось выдворить бродягу.

«Его постоянно забирали, потому что он бушевал. Постоянно собирались компании, выпивали и кричали», - пожаловался местный житель Игорь.

Один из компании попадал в кадр съемочной группы «Службы 11» в 2019 году.

Для обитателей многоэтажки на Рахманинова соседство с бродягами - сущее наказание. Людмила Степановна живет на первом этаже, ей достается больше всех: она слышит нетрезвые вопли, звон бьющейся посуды, убирает потом осколки и мусор.

«У нас самый настоящий бомжатник! Выгоняли - снова спят», - сообщила местная жительница Людмила Степановна.

В подвале уже дважды было возгорание - бомжи сортируют там добычу с контейнерных площадок, разводят костры, готовят пищу. Жители вызывали пожарных. Теперь страшатся, что бродяги вернутся.