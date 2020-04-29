Прошлогодний мусор портит впечатление от улицы Ульяновской

29.04.2020 | 20:12

За домом № 12 на Ульяновской жители сами убирают сухую траву, мусор, складывают в кучи, не дожидаясь прихода коммунальщиков, волонтеров или чиновников администрации. Обитателям неприятно смотреть из окон на загрязненную территорию. Потратится полдня, зато потом можно любоваться природой, не раздражаясь на прошлогодний бурьян и выброшенный кем-то мусор.

За домом № 2 - совершенно иная картина: сломанные недавно ветки, опиленные и неубранные сучки с минувшего года, никто не поднимает бытовые отходы.

«Можно было бы и почище, здесь совсем не убрано», - отметила горожанка.

Загрязненный газон за домом № 2 - в самом начале улицы. Заглядывают люди на Ульяновскую и ужасаются. Участок примыкает к аллее вдоль основной дороги. Пешеходная зона такая же неприбранная: мусор с асфальта не сметали, само покрытие уже потрескалось, а на местах коммунальных раскопок - лужи.