Из жизни

Прошлогодний мусор портит впечатление от улицы Ульяновской

Печать

За домом № 12 на Ульяновской жители сами убирают сухую траву, мусор, складывают в кучи, не дожидаясь прихода коммунальщиков, волонтеров или чиновников администрации. Обитателям неприятно смотреть из окон на загрязненную территорию. Потратится полдня, зато потом можно любоваться природой, не раздражаясь на прошлогодний бурьян и выброшенный кем-то мусор.

За домом № 2 - совершенно иная картина: сломанные недавно ветки, опиленные и неубранные сучки с минувшего года, никто не поднимает бытовые отходы.

«Можно было бы и почище, здесь совсем не убрано», - отметила горожанка.

Загрязненный газон за домом № 2 - в самом начале улицы. Заглядывают люди на Ульяновскую и ужасаются. Участок примыкает к аллее вдоль основной дороги. Пешеходная зона такая же неприбранная: мусор с асфальта не сметали, само покрытие уже потрескалось, а на местах коммунальных раскопок - лужи.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Гость||

Прошлогодний мусор портит впечатление от улицы Ульяновской

Накидайте свежего мусора и жизнь будет ярче!

Гость||

Между домами на Минской и дачным массивом 40 лет октября вообще забытое место районной администрацией! Они вообще туда принципиально не выходят! Там уже местная свалка- не хуже чем в Чемодановке, а районной администрации и дела нет! Гусейнов не убирал, Гришин не убирает, никому нет дела! Просто ужасно!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте