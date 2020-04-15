Жители дома на Ударной опасаются взрыва газовых колонок

15.04.2020 | 14:48

В доме № 40 на улице Ударной опасаются того, что бойлеры выйдут из строя: из-за нестабильного давления в кране начинаются проблемы с газовым оборудованием, что чревато.

Началось все пару месяцев назад, причем в квартирах только по одному стояку.

«У нас плохое давление воды. То она идет в струйку, то начинается сильный напор. Колонка под маленьким напором не может включиться, а потом, когда он большой, включается, но резко выключается. И так может происходить несколько раз в минуту. Колонка, естественно, бабахает. Взорвется дом - кто будет отвечать?» - рассказала жительница дома.

Соседи подтверждают ее слова.

«Напор прыгает - ничего включить нельзя. Ни колонку газовую, ни стиральную машину. И все вот из-за этих ребят. Под ними в подвале кран, что ли, какой-то... Я сам у них ни разу не был, точно не скажу», - отметил пенсионер.

Жители сообщили о проблеме коммунальщикам, но те помочь не смогли. Необходимо проверить квартиру на первом этаже.

«Управляющая компания сказала: «Войти не можем, потому что не пускают, идите к участковому, с ним, может, пройдем». Я сегодня была у участкового, он мне сказал, что его тоже не пускают», - пояснила женщина.

Соседи пытались попасть внутрь, но им никто не открыл, хотя изнутри слышались разговоры. Семья не из числа благополучных, говорят люди, нередко супругов видят в нетрезвом виде. Случались и серьезные конфликты.

«Вышел покурить на улицу, она сидит с детьми и мужем. Взяла ножик, на меня напала. Закуску они им резали. Писали заявление в полицию - бесполезно», - констатировал молодой человек.

Остается добиваться осмотра труб у соседей с помощью служителей Фемиды - процесс небыстрый.

«Подали в суд, ждем уже два месяца - результата никакого. А проблема-то сама себя не решит!» - возмутилась пензячка.

В ожидании судебного решения жители с опаской пользуются стиральными машинами и бойлерами. В любой момент оборудование может выйти из строя.