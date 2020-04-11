Расселенный дом на Леонова, 13, все еще не снесли

11.04.2020 | 15:10

Соблюдать режим самоизоляции становится немного проще, если выходить подышать воздухом на балкон. Только на улице Леонова смотреть вниз не рекомендуется, иначе взгляд упрется в расселенное здание. Лишь старожилы помнят, что когда-то оно было обитаемо и значилось под № 13.

Невезучее при жителях, таким здание осталось и после них. Раньше люди жаловались на невыносимые условия, сейчас - на то, что никак не снесут двухэтажку. В Заводском районе демонтировали даже те дома, что опустели гораздо позже, а этот стоит. Убрать бы его с глаз долой, говорят горожане, ведь сколько он стоит тут - не всякий и вспомнит.

«Даже и не знаю… давно-давно. А чего не сносят - нам не говорят. Может, какие найдутся спонсоры, восстановят», - прокомментировала пензячка.

Дом не раз горел, потихоньку зарастал. В 2019 году кустарник вырубили, а до того территория выглядела как джунгли. Ветки даже на тротуар склонялись.

«Здесь уже давно ничего не убирается, не подстригается. Конечно, можно и через трубу пролезть, но ходить неудобно! Никому заботы нет», - рассказывала местная жительница.

Позади заброшенного строения тоже были заросли. Сейчас их нет - постарались коммунальщики.

А вот внутри за годы скопились горы отходов. Никому не хочется нести их на контейнерную площадку, если пакет можно выбросить, идя на остановку. Как раз по пути стоит двухэтажный «бак для мусора», который как будто специально для того и не разрушают.

Среди местных есть и те, кто философски смотрит на жизнь: что ни делается, все к лучшему.

«Людей расселили - значит, снесут. Значит, не зря», - рассудил пенсионер.

Просто нужно подождать еще немного.