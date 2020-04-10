В Пензе собиратели металлолома поведали о пользе своего труда

10.04.2020 | 20:12

Они возникают не так эффектно, как в кино, но также называют себя чистильщиками. Они освобождают землю от гнилых труб, обломков металлических изделий.

«Мы не лазаем никуда, но нужно же вытащить, помочь», - отметил один из мужчин.

Бригада «чистильщиков» считает, что приносит весомую пользу. Бравые парни знают все городские задворки и лазы в укромные места, оперативно замечают лежащие без дела металлические конструкции и определяют в пункт приема. В городе становится аккуратнее.

На внешний вид просят не обращать внимания: это временно.

«Это же рабочая одежда, так-то мы и красивые ходим», - пояснил гражданин.

На просторах областного центра железного хлама в избытке. Надо только уметь его отыскать и пристроить, что «чистильщики» и освоили.