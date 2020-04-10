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Из жизни

В Пензе собиратели металлолома поведали о пользе своего труда

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Они возникают не так эффектно, как в кино, но также называют себя чистильщиками. Они освобождают землю от гнилых труб, обломков металлических изделий.

«Мы не лазаем никуда, но нужно же вытащить, помочь», - отметил один из мужчин.

Бригада «чистильщиков» считает, что приносит весомую пользу. Бравые парни знают все городские задворки и лазы в укромные места, оперативно замечают лежащие без дела металлические конструкции и определяют в пункт приема. В городе становится аккуратнее.

На внешний вид просят не обращать внимания: это временно.

«Это же рабочая одежда, так-то мы и красивые ходим», - пояснил гражданин.

На просторах областного центра железного хлама в избытке. Надо только уметь его отыскать и пристроить, что «чистильщики» и освоили.

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Гость||

У них и металлоискатели последних модефикаций. Просто не показали в ролике.

Гость||

Похожи на Тимуровцев,а если Я не ошибаюсь справа Марат козей!

Гость||

Это не волонтёры поискового отряда Лиза Аллерт?

Гость||

Эти люди возможно больные. Почему они не соблюдают режим самоизоляции . Выписать им штраф 30000 рублей . Исполняйте.

Гость||

Последние слова, которые Терминатор услышал в России - Толян, в нем же меди килограммов пять!

Гость||

Это бойцы,ветераны своего дела.Участники операции "Хрусталик"!

Гость||

Гость|10.04.2020 20:46|

Последние слова, которые Терминатор услышал в России - Толян, в нем же меди килограммов пять!

+100

Гость||

Один в середке был бомбардиром в баскетболе под номером 22 играл за BOSTON CELTIC.

Имя: Гость
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