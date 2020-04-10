В Пензе собиратели металлолома поведали о пользе своего труда

Они возникают не так эффектно, как в кино, но также называют себя чистильщиками. Они освобождают землю от гнилых труб, обломков металлических изделий.
«Мы не лазаем никуда, но нужно же вытащить, помочь», - отметил один из мужчин.
Бригада «чистильщиков» считает, что приносит весомую пользу. Бравые парни знают все городские задворки и лазы в укромные места, оперативно замечают лежащие без дела металлические конструкции и определяют в пункт приема. В городе становится аккуратнее.
На внешний вид просят не обращать внимания: это временно.
«Это же рабочая одежда, так-то мы и красивые ходим», - пояснил гражданин.
На просторах областного центра железного хлама в избытке. Надо только уметь его отыскать и пристроить, что «чистильщики» и освоили.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
Другие новости региона.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.
У них и металлоискатели последних модефикаций. Просто не показали в ролике.