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Из жизни

В Пензе инвалид не может получить необходимые лекарства

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«Гипертония второй-третьей стадии и риск четвертой», - рассказал пензенец Василий Алексеевич.

Чтобы не допустить развития болезни, мужчине необходимы лекарства. Но получить их он не может. Житель дома № 9 на улице Ульяновской обращался за препаратами в поликлинику на улице Стасова.

«Приходишь записываться - «идите на Кронштадтскую», на Кронштадтскую приходишь - «какие пилюльки?» Я могу их в голове удержать. что ли, все? Оттуда гонят сюда, пришел, а куда еще? Туда дальше, говорят, все равно не пустят. По телевизору показывают», - пожаловался Василий Алексеевич.

Тем, кому за 65 лет, нужно оставаться дома из-за высокой вероятности заразиться коронавирусом, который осложняет течение хронических заболеваний.

Инвалид и сам понимает, что хождение по поликлиникам - дело опасное. Но деваться некуда: без препаратов от гипертонии ему сложно. Поэтому из двух зол: заболеть от китайской заразы или усугубить состояние здоровья из-за отсутствия лекарств - пенсионер выбирает первое.

Медики не могут порадовать.

«Она говорит: «Лекарства нет в аптеке, там отдельно аптека обслуживает». Побегала туда-сюда. Я говорю: «Я пойду звонить куда надо» - «Не звоните, я перезвоню в этот же день», - пояснил мужчина.

Но положительного результата инвалид не дождался, оттого и обратился на телевидение в надежде привлечь внимание.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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