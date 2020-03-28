28.03.2020 | 19:32

Большегрузное счастье въехало во двор на Сердобской. Дома № 2 и 2в дождались капитального ремонта.

«Нам сделают облицовку, крышу поменяют, все будет прямо хорошо. Все жильцы рады», - рассказала местная жительница Валентина Ивановна.

Ремонт делают согласно региональной программе, составленной в 2014-м, когда начал действовать проект по обновлению многоквартирных домов. Но в ней нет Сердобской, 2Б, он исключен с 1 января 2015-го.

Три здания стоят рядом, они строились примерно в одно время - в начале 1960-х. Близ них возведен так называемый леонидовский путепровод.

Еще в 2013-м предполагалось, что по Сердобской протянут съезды и дома № 2 и 2в снесут. Но федеральная казна на то денег не выделила. Люди были в шоке: из 2в до переправы чуть ли не рукой дотянуться можно.

«Страшно. Боимся ДТП: может, какая-то машина свалится на наш путь. И грязь, шум», - пожаловалась жительница дома.

Ничего изменить не удалось, городской бюджет не потянул расселения двух многострадальных домов. Зато их включили в программу по капитальному ремонту.

А Сердобская, 2Б, вообще ничего получит. Местная жительница Ольга говорит, что обитатели бывшей общаги боятся проснуться под обломками.

«Стены ужасные, покрываются плесенью. Раньше раз в три года затапливало, а сейчас в год затапливает по четыре раза», - сообщила женщина.

Ольга повела журналистов 11 канала в подвал, чтобы продемонстрировать ржавые сети, трещины в стенах, метки, оставленные сточными водами.

Региональный фонд капремонта комментировал подобную ситуацию, сложившуюся с другим многоквартирным зданием в Пензе. Если жители хотят вернуться в программу, то им предлагается провести за свой счет ремонт кровли, сетей или фундамента, фасада, а потом опять же за свои средства вызвать экспертов и попытаться войти в регпрограмму. Или же настоять на признании строения аварийным - что тоже недешево.

В любом случае жильцы должны решать судьбу своего дома на общем собрании. Время покажет, удастся ли это обитателям Сердобской, 2Б.

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