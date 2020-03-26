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Из жизни | Правый берег Суры нуждается в облагораживании

26.03.2020|15:44
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Город прекрасен. Роскошный пейзаж открывается с улицы Павлушкина, она растянулась по правому берегу Суры: величественный Спасский кафедральный, «Росток», путепроводы как на ладони.

Пока нет зелени, архитектура во всей красе, не освеженная яркими весенними красками, но позволяющая понять: у города своеобразный облик.

На Павлушкина могла бы получиться отличная обзорная площадка. Местные жители ценят выпавший им шанс любоваться пейзажем, как сказал журналистам 11 канала один из оставшихся за кадром, вырезают буйную дикую растительность, собирают мусор.

Но облагородить даже часть прибрежной полосы им не под силу. Завалы веток, хлам, сброшенный в Суру посторонними - немногие пензенцы отличаются чистоплотностью.

Городские власти взялись за обновление левой стороны, а ведь именно с правой видна вся историческая половина Пензы.

«Чистоты не хватает», - отметил прохожий.

«Это вообще бардак! Вот только недавно убрали, и через день опять все завалено. Это безобразие!» - возмутился пензенец.

Не хватает и внимания со стороны мэрии. Именно с правого берега можно было бы проводить интересные обзорные экскурсии для туристов.

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Гость|26.03.2020 18:57|

Весь мусор с правого берега надо бы переправить на левый берег...

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