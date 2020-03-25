25.03.2020 | 15:15

Плотный слой грязи на остановках заставляет пензенцев, ждущих транспорт, стоять - даже тех, кто в годах и с больными ногами. Лавочки нуждаются в очистке. К примеру, такая картина на улице 8 Марта, там два павильона рядом. На вопрос «Сядете ли вы?» люди отвечают отрицательно.

«Ну нет, конечно, грязь-то какая! Для меня необходимости нет», - пояснила горожанка.

Некоторые отмечают запущенное состояние мест для сидения, но не придают этому большого значения - привыкли к тому, что идеальными остановки часто назвать нельзя. Но такие есть.

«Кто их знает! Просто лавочки грязными после зимы стали, а так-то нормальные», - подчеркнула прохожая.

Павильонам требуется не только мойка, но и ремонт. У того, что на остановке «Рембыттехника», начала отваливаться задняя стенка.

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