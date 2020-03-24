24.03.2020 | 15:44

Жительницы Пацаева, 5, боятся туманного будущего дома. На подъездах - объявления о смене управляющей компании, но действительно это произошло или нет, неясно. Ведь та, что была, и теперь рассылает счета. Правда, выглядят они иначе - форма другая. Отдавать деньги или нет, непонятно.

«Я плачу по квитанциям - и все. Я законопослушный человек. А сама возмущаюсь, куда идут 583 рубля за двухкомнатную квартиру?» - рассказала жительница дома Галина Викторовна.

А вот активистка, бывшая старшая по дому, перечислять деньги отказывается, говорит, сначала надо разобраться.

«Управляющая «Вера», я как понимаю, стала банкротом, из реестра ее выбросили, можно сказать. Почему я должна платить, если они банкроты? Куда эти деньги? Я никуда не плачу», - пояснила Ольга Васильевна.

Отчасти опасения у женщины возникли из-за печального опыта. В 2017 году жителям нескольких домов объявили: «Веры» больше нет, вместо нее появилась другая. С таким же названием, лишь кавычки сместились. Тогда директор прежней компании сначала отрицал серьезные изменения, говорил, что просто лицевой счет новый. Но его коллега, аккуратно подбирая слова, допустил финансовую несостоятельность.

«Людей ввели в заблуждение. Никто нас не признавал банкротами, никто на нас еще не подавал на банкротство, прокуратура нас не проверяла и никаких исков не поступало», - заявил директор ООО УК «Вера» Михаил Финашкин.

«Это на стадии рассмотрения, решение будет принимать наше руководство и арбитражный суд, больше никто не может принять решение по банкротству», - подчеркнул главный инженер ООО УК «Вера» Эдуард Мельник.

Ольга Васильевна против и новой компании. Говорит, к ней во время голосования даже не приходили за подписью.

«Оформили это или не оформили, мы ничего не знаем. До нас ничего не доходит», - сообщила жительница дома.

Активистку смутили и объявления на подъездах с многочисленными ошибками. ТЦ (торговый центр) - с маленькой буквы.

«Велис» - генеральный директор пишет с такими ошибками, он же должен был, наверное, проверить. Они пишут «МПК» а должно быть МКП «Теплоснабжение». И эти ресурсники совершенно к нам не относятся, мы должны относиться к «Пензтеплоснабжению». Это объявление висит месяца два», - возмутилась Ольга Васильевна.

На общероссийском портале ГИС ЖКХ данные не изменены - написано, что домом управляет «УК Вера». Журналисты 11 канала будут ждать комментария специалистов жилищной инспекции.

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