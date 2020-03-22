Сетевое издание|18+|Воскресенье|22 мар 2020|14:29
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-4oC
-3oC
Погода | Сегодня | Снег |
-5oC
-4oC
Завтра | Снег |
  88.38  |  $  82.31

Из жизни | Руководство управляющей компании - банкрота привлекли к ответственности

22.03.2020|13:01
Печать

«Людей ввели в заблуждение. Никто нас не признавал банкротом, никто не подавал на нас на банкротство, прокуратура нас не проверяла, никаких заявлений не поступало», - заявил директор ООО УК «Вера» Михаил Финашкин.

Так он комментировал ситуацию со слухами о банкротстве управляющей компании «Вера» в мае 2017 года. Тогда какие-то люди раздали жителям дома на Западной Поляне образцы обращения в прокуратуру, где было написано, что прежняя организация ликвидируется, а руководство возглавило новую - с таким же названием, лишь кавычки в другом месте.

«И мы сейчас в недоумении. Вот придут квитанции от этой компании - нам платить? Нам говорят, что если не подадим заявления в прокуратуру, то с каждой квартиры 30-40 тысяч мы будем платить за то, что нас обокрали», - выразила общее беспокойство жительница одного из многоквартирных домов.

В итоге слухи подтвердились. Прежняя «Вера» были признана банкротом, также тепловики попытались взыскать с ее руководства те долги, что накопила управляющая компания. Рассмотрение дело растянулось.

«В августе 2018 года в рамках дела о банкротстве конкурсным управляющим было подано заявление о привлечении бывшего учредителя Карпукова и двух бывших руководителей Муляра и Финашкина к субсидиарной ответственности.

Определением Арбитражного суда Пензенской области от 28.02.2020 Карпуков, Муляр и Финашкин были привлечены к субсидиарной ответственности на сумму 2 752 500 рублей, а Финашкин также был привлечен к субсидиарной ответственности на сумму порядка 17 миллионов», - сообщил ведущий юрисконсульт теплоснабжающей организации Сергей Демичев.

Кстати, «Вера», которая пришла на смену старой, тоже показала себя не с лучшей стороны.

«В сфере управления многоквартирными домами сложилась такая ситуация, при которой управляющие компании накапливают задолженности и уходят в процедуру банкротства. Насколько мне известно, в отношении новой компании также было подано заявление о признании банкротом. Дело находится в производстве арбитражного суда», - добавил Сергей Демичев.

Журналисты «Службы 11» рассказывали и о том, что еще три компании, имеющие в названии общее слово «комфорт», на стадии банкротства. Они также накопили огромные долги перед ресурсниками: деньги от населения собирали, но конечному адресату не перечисляли.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Гость|22.03.2020 13:45|

В обе веры без веры...

Гость|22.03.2020 14:00|

Что за дитятко на фото?

Гость|22.03.2020 14:19|

Ну а чо не воровать то, если можно. Все правильно делают. А лошки пусть платят дальше.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте