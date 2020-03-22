22.03.2020 | 13:01

«Людей ввели в заблуждение. Никто нас не признавал банкротом, никто не подавал на нас на банкротство, прокуратура нас не проверяла, никаких заявлений не поступало», - заявил директор ООО УК «Вера» Михаил Финашкин.

Так он комментировал ситуацию со слухами о банкротстве управляющей компании «Вера» в мае 2017 года. Тогда какие-то люди раздали жителям дома на Западной Поляне образцы обращения в прокуратуру, где было написано, что прежняя организация ликвидируется, а руководство возглавило новую - с таким же названием, лишь кавычки в другом месте.

«И мы сейчас в недоумении. Вот придут квитанции от этой компании - нам платить? Нам говорят, что если не подадим заявления в прокуратуру, то с каждой квартиры 30-40 тысяч мы будем платить за то, что нас обокрали», - выразила общее беспокойство жительница одного из многоквартирных домов.

В итоге слухи подтвердились. Прежняя «Вера» были признана банкротом, также тепловики попытались взыскать с ее руководства те долги, что накопила управляющая компания. Рассмотрение дело растянулось.

«В августе 2018 года в рамках дела о банкротстве конкурсным управляющим было подано заявление о привлечении бывшего учредителя Карпукова и двух бывших руководителей Муляра и Финашкина к субсидиарной ответственности.

Определением Арбитражного суда Пензенской области от 28.02.2020 Карпуков, Муляр и Финашкин были привлечены к субсидиарной ответственности на сумму 2 752 500 рублей, а Финашкин также был привлечен к субсидиарной ответственности на сумму порядка 17 миллионов», - сообщил ведущий юрисконсульт теплоснабжающей организации Сергей Демичев.

Кстати, «Вера», которая пришла на смену старой, тоже показала себя не с лучшей стороны.

«В сфере управления многоквартирными домами сложилась такая ситуация, при которой управляющие компании накапливают задолженности и уходят в процедуру банкротства. Насколько мне известно, в отношении новой компании также было подано заявление о признании банкротом. Дело находится в производстве арбитражного суда», - добавил Сергей Демичев.

Журналисты «Службы 11» рассказывали и о том, что еще три компании, имеющие в названии общее слово «комфорт», на стадии банкротства. Они также накопили огромные долги перед ресурсниками: деньги от населения собирали, но конечному адресату не перечисляли.

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