На улице Ленина Новый год продолжается и в марте. Затянулся праздник у дома № 11. У четвертого подъезда вытянулись нарядные деревья. И это не елки. Инициативная женщина, пожелавшая остаться неизвестной, обвила гирляндами те растения, что стоят напротив крыльца.
Весна пришла, но пензячка не стала снимать декоративные украшения.
«Ну нормально вроде. Как-то интересно все-таки, забавно», - оценил дизайн местный житель Николай.
Не все в доме так же благожелательно относятся к блесткам на ветках. Однако и с деревьев их не срывают.
«С помойки тащить зачем? Зачем это надо сейчас? Уже снять бы надо. Но, говорят, кто вешал, тот пускай и снимает», - отметила местная жительница Анна Степановна.
Гирлянды еще сколько-то пошелестят на ветру, напоминая о прошедших новогодних праздниках. В принципе, можно их и не снимать, ведь через девять месяцев снова привязывать придется - в преддверии 2021-го.
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