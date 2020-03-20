Сетевое издание|18+|Пятница|20 мар 2020|19:52
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+2oC
+3oC
Погода | Сегодня | Снег |
+3oC
+4oC
Завтра | Снег |
  88.38  |  $  82.31

Из жизни | Украшенные деревья на улице Ленина напоминают о прошедших праздниках

20.03.2020|16:09
Печать

На улице Ленина Новый год продолжается и в марте. Затянулся праздник у дома № 11. У четвертого подъезда вытянулись нарядные деревья. И это не елки. Инициативная женщина, пожелавшая остаться неизвестной, обвила гирляндами те растения, что стоят напротив крыльца.

Весна пришла, но пензячка не стала снимать декоративные украшения.

«Ну нормально вроде. Как-то интересно все-таки, забавно», - оценил дизайн местный житель Николай.

Не все в доме так же благожелательно относятся к блесткам на ветках. Однако и с деревьев их не срывают.

«С помойки тащить зачем? Зачем это надо сейчас? Уже снять бы надо. Но, говорят, кто вешал, тот пускай и снимает», - отметила местная жительница Анна Степановна.

Гирлянды еще сколько-то пошелестят на ветру, напоминая о прошедших новогодних праздниках. В принципе, можно их и не снимать, ведь через девять месяцев снова привязывать придется - в преддверии 2021-го.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Гость|20.03.2020 19:21|

Как вас далеко занесло. На Кирова, 18б (рядом с магазином "Много обуви") стоит дерево с висящими на нем елочными игрушками. Центр города, а вы и не заметили...

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте