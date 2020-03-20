20.03.2020 | 15:54

Поразительно различаются два взаимоприлегающих участка - контейнерная площадка напротив дома № 47 на улице Коммунистической и расположенная рядом территория. Если возле баков почти идеальная чистота, то сбоку от них и сзади - настоящая свалка: пакеты, бутылки, какой-то хлам, жижа, в которую превратил мусоровоз газон при развороте. Кто-то добавил туда и спиленные деревья.

Постоянные обитатели почти не замечают того, что так режет глаз прохожего, редко там бывающего.

«Убирается мужчина какой-то. И женщина здесь убиралась», - рассказала пенсионерка.

Местная жительница поделилась своими соображениями насчет причин возникновения свалки рядом с контейнерной площадкой. По ее словам, одного-единственного дворника тут нет. Специалисты с метлами приходят на участок по очереди.

«У нас компании здесь разные, поэтому убираются разные люди. Убираются нормально, но то выбрасывают, то бомжи лазают», - отметила прохожая.

Свою часть работы дворники управляющих компаний выполняют, говорит женщина. Неплохо бы тогда и городу послать специалистов убраться на муниципальной земле.

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