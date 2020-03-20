Сетевое издание|18+|Пятница|20 мар 2020|19:52
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+2oC
+3oC
Погода | Сегодня | Снег |
+3oC
+4oC
Завтра | Снег |
  88.38  |  $  82.31

Из жизни | Участок на улице Коммунистической требует уборки

20.03.2020|15:54
Печать

Поразительно различаются два взаимоприлегающих участка - контейнерная площадка напротив дома № 47 на улице Коммунистической и расположенная рядом территория. Если возле баков почти идеальная чистота, то сбоку от них и сзади - настоящая свалка: пакеты, бутылки, какой-то хлам, жижа, в которую превратил мусоровоз газон при развороте. Кто-то добавил туда и спиленные деревья.

Постоянные обитатели почти не замечают того, что так режет глаз прохожего, редко там бывающего.

«Убирается мужчина какой-то. И женщина здесь убиралась», - рассказала пенсионерка.

Местная жительница поделилась своими соображениями насчет причин возникновения свалки рядом с контейнерной площадкой. По ее словам, одного-единственного дворника тут нет. Специалисты с метлами приходят на участок по очереди.

«У нас компании здесь разные, поэтому убираются разные люди. Убираются нормально, но то выбрасывают, то бомжи лазают», - отметила прохожая.

Свою часть работы дворники управляющих компаний выполняют, говорит женщина. Неплохо бы тогда и городу послать специалистов убраться на муниципальной земле.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте