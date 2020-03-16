16.03.2020 | 16:22

Уснуть и не проснуться боится Нина Ивановна. Даже больше не за себя, а за двоих несовершеннолетних детей и за соседей. Она живет в аварийном бараке на Измайлова, 59, он на семь квартир. От имени отсутствующих обитателей женщина рассказала о злоключениях и показала печку, ее топят дровами.

«Она вся дымит и обваливается. Я ее мажу, мажу, мажу, а смысла от нее нет. Никто сюда не ходит, никому здесь ничего не надо. Я топлю - и открываю дверь, больше никак», - пожаловалась Нина Ивановна.

Комнаты в бараке давали в прошлом столетии рабочим мебельного предприятия. Строение считалось временным. Нина Ивановна поселилась с родителями, ей было года два-три. Развалюха оказалась постоянным местом жительства, она служит уже больше полувека. Но срок вышел, здание, по заключению экспертов, непригодно для обитания и даже опасно.

«Все сыпется и все течет прямо на проводку, а вот так стучат у меня стены», - отметила горожанка.

Ничуть не лучше выглядят квартиры соседей. В одной люди даже боятся жить и предпочитают зимовать у родственников.

Согласно программе расселения, обитателей должны вывезти оттуда в 2025-м, до конца года. Нина Ивановна побаивается, что в таких условиях будет сложно дождаться новоселья.

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