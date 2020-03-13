13.03.2020 | 15:02

Даже с противоположной стороны дороги на Минской хорошо видна замусоренная поляна - она находится у торца дома № 1. Почему-то именно там оказываются отходы - и отдельно лежащие, и собранные в пакеты, но брошенные на произвол судьбы.

«Народ такой, но что же теперь поделаешь. Такие неаккуратные, лень дойти. Мусорка рядышком - на той стороне, а здесь нет. За школой есть еще, за пятиэтажками», - рассказала пензячка Александра Трофимовна.

Но в обоих случаях необходимо еще добраться до нужной точки, и вот с этим возникают проблемы у ленивых и нечистоплотных.

«Мусорок больше не надо. У нас здесь стояли в свое время, так еще хуже было. Потом убрали», - отметила женщина.

Чище стало ненамного. В привычном месте по-прежнему оставляют пакеты те, кто не хочет идти к площадке.

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