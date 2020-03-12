12.03.2020 | 18:32

Под каждым из балконных рядов на Минской, 2, - огромное количество окурков. За зиму дымящие жители проявили себя не с лучшей стороны. Они бросали сигареты вниз вместо того, чтобы собирать в баночки, а потом относить на мусорную площадку. Хотя, казалось бы, ничего сложного в таком действии нет. Теперь не только их соседи смотрят на загаженный газон, но и все прохожие.

«Штрафовать эти этажи, где курящие. Я тоже против окурков. Там все соседи знают, кто бросает, спросите бабушек», - предложила пензячка Антонина Александровна.

Но такой подход сомнителен с точки зрения закона: не пойман - не вор. Нужны доказательства.

«Я живу на втором этаже, у меня как раз крыша почты. И мы узнали, кто на крышу бросает и презервативы и окурки. Его наказали: написали на него жалобу в милицию, и его там штрафанули», - поделилась историей пенсионерка.

Один прохожий оказался настолько впечатлен увиденным, что специально остановился, чтобы высказать свое мнение.

«Все усыпано, это что такое? Надо штрафовать! Одни окурки», - констатировал Евгений Михайлович.

Мужчина предложил еще один способ борьбы за чистоту: обязать виновных убирать за собой. Трудотерапия окажется даже более эффективной, чем штрафы. Но тоже сначала надо найти тех, кто мусорит.

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