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Из жизни | Жители усыпали окурками территорию у дома на Минской

12.03.2020|18:32
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Под каждым из балконных рядов на Минской, 2, - огромное количество окурков. За зиму дымящие жители проявили себя не с лучшей стороны. Они бросали сигареты вниз вместо того, чтобы собирать в баночки, а потом относить на мусорную площадку. Хотя, казалось бы, ничего сложного в таком действии нет. Теперь не только их соседи смотрят на загаженный газон, но и все прохожие.

«Штрафовать эти этажи, где курящие. Я тоже против окурков. Там все соседи знают, кто бросает, спросите бабушек», - предложила пензячка Антонина Александровна.

Но такой подход сомнителен с точки зрения закона: не пойман - не вор. Нужны доказательства.

«Я живу на втором этаже, у меня как раз крыша почты. И мы узнали, кто на крышу бросает и презервативы и окурки. Его наказали: написали на него жалобу в милицию, и его там штрафанули», - поделилась историей пенсионерка.

Один прохожий оказался настолько впечатлен увиденным, что специально остановился, чтобы высказать свое мнение.

«Все усыпано, это что такое? Надо штрафовать! Одни окурки», - констатировал Евгений Михайлович.

Мужчина предложил еще один способ борьбы за чистоту: обязать виновных убирать за собой. Трудотерапия окажется даже более эффективной, чем штрафы. Но тоже сначала надо найти тех, кто мусорит.

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Гость|12.03.2020 19:07|

Пьяная общага там?

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