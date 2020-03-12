12.03.2020 | 15:34

Черную кошку загнали на дерево. Бедолага просидела несколько суток и, устав мяукать, умолкла. Забралась с перепугу наверх, на тонкую ветку березы и цеплялась за нее из последних сил.

Жильцы Ударной, 43, долго наблюдали, все надеялись, что кошка сообразит и слезет. Но та молча прижималась к неустойчивой опоре.

Люди не выдержали, заказали вышку за свои деньги: надо было спасать трусиху.

«Ее кот туда загнал рыжий. Они здесь бегали, и 8 марта она сюда залетела - и все, больше слезть не могла! Пришлось вызвать вышку», - рассказал мужчина.

Бедняга, видимо, уже не надеялась вернуться на землю и приготовилась отправиться на радугу прямиком с ветки. Но спасатели не дали. Один из местных жителей лично отправился на вышке выручать кошку.

«Она как клещ», - описал вцепившееся в руку животное пензенец.

Черной кошке теперь требуются вода, еда и покой. Но сильнее того - хозяин.

«Трое суток сидела на дереве, никому не нужна была», - отметила женщина.

Возможно, животное потерялось. Если хозяева опознали неудачливого древолаза, пусть дадут знать в «Службу 11».

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