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Из жизни | В квартирах дома на улице Пушанина расплодились муравьи

12.03.2020|15:07
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Фараоновы муравьи, они же домовые, или корабельные, расплодились в квартирах дома № 38 на улице Пушанина. Очень любят кухни, но их можно увидеть и в других комнатах - всюду, где тепло и есть чем подкрепиться.

«Они не вредят, но противно жить с ними», - отметил житель дома Игорь.

Насекомые не полезны - они ползают повсюду и могут стать разносчиками бактерий. Бороться с ними сложно, не помогает никакая отрава.

«Давим, а толку? Все равно они то там появятся, то тут. Если бы сразу все, тогда бы, может, был бы какой-то толк», - пояснила жительница дома Светлана Таировна.

Лаборант Олег Полумордвинов считает: необходимо найти гнездо.

«Муравьи и тараканы - общественные насекомые. Гнездо может находится на кухне - между тарелками, за шкафом, за плинтусом. Надо проследить дорожку муравьев с кормового объекта (с кухни), они тащат пищу в свое гнездо. По дорожке можно будет найти гнездо. Ликвидировав его, вы подорвете популяцию», - пояснил мужчина.

Лучшее время для войны - зима: насекомые уязвимы в холода. Но и ранней весной можно приложить усилия для поиска гнезда, пока солнце не набрало силу. Если уничтожить матку, муравьи покинут жилье.

Конечно, основной пункт может находиться в подвале или других общедомовых помещениях, но управляющая компания «Надежда-6» пообещала провести санитарную обработку. В квартирах жители должны заняться поисками сами.

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Гость|12.03.2020 18:57|

На Чаадаевой 111 тоже самое по всем квартирам.

Гость|12.03.2020 19:01|

В Арбековской заставе рыженькие мураши.

Имя: Гость
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