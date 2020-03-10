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Из жизни | Пензячка вынуждена смотреть, как перед ее окнами справляют нужду

10.03.2020|19:10
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Забор перед своими окнами Вера Егоровна соорудила из разобранных поддонов сама. Пенсионерка взялась за работу неспроста: ее цель - отодвинуть стихийную парковку и отогнать желающих справить нужду во дворе. Таких на Московской, 100, довольно много.

«И вот я кое-как сделала палисадник, а все равно идут, прямо добро свое показывают мне. Я говорю: «Вы что делаете?» - «А где больше? Куда мы пойдем?» - рассказала женщина.

Вторая проблема - стихийная парковка.

«Было дерево, но когда покрыли крышу, его убрали, а машины стали ставить к окну. Я говорю: «Вы чего делаете? Окна расколете, а кто мне сделает?» Они возьмут и уедут», - пожаловалась пенсионерка.

С другой стороны дома - иные проблемы. Путь для авто перекрыли бетонным блоком, но состояние территории вызывает беспокойство. Ухаживают за ней сотрудники управляющей компании спустя рукава. Игровая площадка есть, но туда детей пускать страшно.

«Стыд и позорище!» - заявила горожанка.

Рядом - кладбище новогодних елок. Они так и останутся лежать там.

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Гость|10.03.2020 19:35|

Центр великой Пемзы

Гость|10.03.2020 19:40|

Мы туда ходим с женой удобно.

Гость|10.03.2020 19:43|

Гость писал(a):

Центр великой Пемзы
Культурной столицы сссурского края.

Гость|10.03.2020 19:46|

Там от кала и мочи аж деревья засохшие.

Гость|10.03.2020 19:48|

Гость писал(a):

Мы туда ходим с женой удобно.
Смотреть "добро"?

Гость|10.03.2020 19:49|

Загудели винницкие кизяки беженцы))))

Гость|10.03.2020 19:55|

Я там один раз даже чуть не забеременела.

Имя: Гость
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