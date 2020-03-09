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Из жизни | Пензенцы обустроили импровизированные лавочки на ул. Пушанина

09.03.2020|17:42
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Давно не обновляли самодельные лавки на Пушанина, 38. Зима не сезон для посиделок. Станет потеплее, захочется соседям подышать воздухом - сходят на ближайшую контейнерную площадку за подходящим материалом и обустроят места общего сбора у подъездов. Надо же где-нибудь примоститься, обсудить насущные проблемы.

«Скамеечек у нас нет. Были, мы и сами делали. Но все поломалось, больше никто ничего нам не делает», - рассказала местная жительница Валентина.

У соседних домов скамейки в наличии.

Елена приходит на Пушанина, 38, убирать подъезд, сочувствует обитателям.

«Вот так вот мы живем. Хорошо хоть, у наших двухэтажек сделали скамеечки. Беседки были - все поломали, все на металлолом», - отметила женщина.

На Пушанина, 38, обычные лавки и не пристроишь - узкое пространство у подъезда. Вот и повелось, что на бетонные плиты у палисадника люди укладывали доски, двери, части мебели. Но и на таких самодельных скамейках не засидишься: рядом канализационные колодцы, они часто переполняются, специфический запах не исчезает.

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Гость|09.03.2020 18:48|

Хорошие справные выступы,лучше лавок любых. С помойки натаскать помякше под задницу и хорошо всё.

Имя: Гость
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