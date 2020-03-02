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Из жизни | В высотке на Минской улице несколько лет не могут починить змеевики

02.03.2020|16:49
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В санузле змеевик стоит, а по факту его как будто и нет, говорит владелица квартиры в высотке № 24 на улице Минской. Потому что он не греет.

«Холодный. Мы купили квартиру в 2016 году, был ЖЭУ-10. Я ходила туда, писала заявку, они сказали, что рассмотрят. Не рассмотрели в 2016-м, потом еще рез ходила, в 2017-м тоже не пришли. В 2019-м писала заявку уже в новый ЖЭУ», - рассказала Надежда.

Но смена управляющей компании не помогла. Проблема прохладного змеевика оказалась настолько сложной, что коммунальщики даже в квартиру заглядывать не стали.

«Они заявки принимают, но делать ничего не хотят. Говорят, что приходят, но нет жителей в домах по стоякам. Но за четыре года можно как-то этот вопрос решить! Потому что, когда моешься, выходишь из ванны и очень холодно», - отметила жительница дома.

«Можно написать объявление, на двери повесить. Мы же тоже работаем», - пояснил житель дома Владимир.

Страдают не только Надежда и Владимир, но и их соседи сверху и снизу, и еще несколько стояков.

«По многим нет в доме. Знаю, что по двум стоякам есть, а вот у остальных нет тепла», - сообщила женщина.

«Здесь все люди такие: моя хата с краю, я ничего не знаю», - заявил мужчина.

Может, такая разобщенность и приводит к нулевому результату. Кстати, отопление в комнате и на кухне нормальное. А вот батареи в подъезде срезаны, так коммунальщики решили проблему с их ремонтом. Нет радиаторов - они и не подтекают.

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Гость|02.03.2020 19:17|

Неужели нельзя высушить свои драные носки на батарее,змеевики им подавай.

Имя: Гость
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