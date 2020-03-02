02.03.2020 | 16:25

Деревья за домом № 33 на проспекте Строителей постепенно избавляются от лишних частей. Длинные толстые ветви надламываются, расщепляются. От старости, вероятно. Но вот житель ближайшей многоэтажки выдвинул иную версию.

«Может, окна загораживает. Подпилили его немножко, он и отвалился», - предположил мужчина.

Все возможно, особенно если учесть, как обживается территория вокруг деревьев. Граждане принесли подушку для удобства, часто компании усаживаются на почти упавший ствол и начинают пировать, изобретают разные поводы для веселья.

Вокруг искалеченных деревьев возникла свалка, она расползлась в разные стороны вдоль оживленной пешеходной дорожки.

«Это после зимы - накидали, под снегом лежали. Сейчас он растаял», - отметил прохожий.

Но у деревьев явно не старый мусор. Там обжитое место сбора, приходящих людей полуоторванные ветки не пугают.

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