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Из жизни | Квартиры жителей проспекта Строителей, 1, заливает пять лет

28.02.2020|16:22
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Одна за всех бьется жительница верхнего этажа на проспекте Строителей, 1. Она намерена заставить коммунальщиков, которые обслуживают здание, отремонтировать протекающую крышу. Льется в секции по соседству.

«Это началось пять лет назад. Каждый год комендант говорит, что все сделали. Но течет! А люди деньги платят - 3 600 в месяц. За что мы платим?» - пожаловалась жительница дома Галина Захаровна.

Периодические ЧП - тоже не повод для реакции.

«146-я квартира - четыре дня без света. Администрация города подняла всех на ноги, они пришли и хоть временно нам просушили. Мы звоним с 18 января, жаловаться некому. Два рулона не могут привезти! Мы сами накроем, уже сами залезали, четыре человека, чистили крышу», - рассказала Галина Захаровна.

Управляющие компании не раз менялись. Сотрудники последней не отказывают в помощи, но и ничего не делают, констатирует активистка.

«Сергей Анатольевич, мастер, говорит: «Когда все просохнет, мы придем и будем делать». Вот и все ответы. Был представитель два года назад, он говорит: «У вас замыкание, потому что вы пользуетесь стиральными машинками». Я говорю: «А вы дома не пользуетесь?» Провода не меняются уже не знаю сколько лет», - сообщила женщина.

Сети из-за сырости быстрее выходят из строя. Люди не включают свет в коридоре, опасаясь замыкания.

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