27.02.2020 | 14:55

Одесская, 2а, против контейнерных площадок. Их две: одна - со стороны первого подъезда, другая - наискосок от четвертого. Обе обслуживают несколько домов на Одесской и на Кронштадтской.

«Ветер сильный - все летит в окна к нам. А летом нас замучили мыши и крысы. Лезут напролом», - пожаловалась местная жительница Валентина Николаевна.

Площадка, что напротив первого подъезда, однажды горела. Дым тоже попадал в квартиры на Одесской, 2а. Мусор сносит ветром опять же к той высотке. Жильцы остальных домов не ощущают дискомфорта, ведь баки от них далеко.

«Наш - 4-подъездный, мусорка одна и вторая. 6-подъездный дом большой - там ни одной нет мусорки. И у того дома нет, и у того, и у школы. Весь мусор - наш, все к нам носят», - рассказала местная жительница Лидия Андреевна.

Жители протестовали, ходили к народному избраннику, тот направлял в администрацию депутатский запрос.

«Сделали отписку, что эти мусорки не наши, относятся к Кронштадтской и к Минской. Но стоит, видите, на какой территории? Весь мусор летит к нам», - отметила женщина.

Можно было бы одну площадку передвинуть, к примеру, ту, что находится напротив первого подъезда. Ее легко сместить в квадрат дворов на Кронштадтской - там и подъездной путь удобный, и участок больше. Таково мнение жильцов Одесской, 2а, страдающих из-за близко расположенных мусорных баков.

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