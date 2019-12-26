26.12.2019 | 15:16

Замечательные деревянные горки построили в Пензе специально к Новому году рядом со сквером Бессмертного полка, в Могилевском дворике, на площади Ленина.

В частном секторе улицы Карпинского активисты успели соорудить горку из снега, пока тот был. Скоро он выпадет заново, и можно будет опять строить аттракционы.

Оригинально решили вопрос с катанием в 5-м Виноградном проезде, 22, соорудив горку в подвале. Может быть, с нее катались и местные предприимчивые силачи - с них бы сталось.

Бытовой мусор по выбитым дверям точно спускали в подвал дома в третьем подъезде. Подсобное помещение заполнено.

«Да здесь люди-то живут - одни алкаши. За мусором не следят, все выбрасывают», - рассказал жилец.

Его переселили из печально известного дома № 10 на Кулибина, едва не повторившего судьбу Ударной, 35, когда начал разрушаться. Постройка славилась нечистоплотностью отдельных граждан, их нежеланием оберегать общедомовое имущество.

Увиденное по новому адресу не впечатлило временного жильца.

«Не особо аккуратнее, там практически то же самое было», - отметил он.

Возникает много вопросов: зачем вышибли дверь в подвал, что надеялись там отыскать, зачем разбили пожарные шкафы на этажах и выбросили с балкона часть дивана. И для каждой задачи сложно подобрать вразумительный ответ.