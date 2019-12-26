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Из жизни | Пензячка не может добиться утепления сетей на улице Можайского

26.12.2019|15:34
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Почти три года Лидия Васильевна добивается новой «одежды» для коммуникаций. Они протянуты за зданием № 12 на улице Можайского, подают тепло в многоэтажки на Сумской. В памяти горожанки еще свежи события трехлетней давности, и она боится их повторения.

«Был у нас уже коллапс на Севере здесь и штаб организовывали: разморозились трубы (половина)», - рассказала женщина.

В трагическом январе 2017-го Север обледенел в буквальном смысле. Произошла авария на ТЭЦ-1, гидравлический удар вывел из строя магистрали. Сети на Сумской, Компрессорной, Депутатской, уже будучи старыми и непрочными, начали рваться. Температура воздуха не поднималась выше -20.

«Около 4:00 мы оказались в холоде, отапливаем батарейками, чтобы дом не замерз. Воздушка была разморожена полностью», - пояснял местный житель Геннадий

Лидия Васильевна надеется, что таких трагедий больше не будет, но не понимает: если район коснулось жуткое ЧП, почему после этого не приняли меры, не утеплили все сети. Оголены большие участки.

«Что нам ждать? Разморозится, потом нас зальет, все квартиры? Это нас очень беспокоит. Мы платим за отопление огромные суммы, а греем улицу», - отметила женщина.

Лидия Васильевна уже сходила к руководству города, обращалась в коммунальные службы, только сети все равно облезлые.

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