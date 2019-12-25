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Из жизни | После капремонта на ул. Новочеркасской обвалился канализационный колодец

25.12.2019|15:12
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Капитальный ремонт жители Новочеркасской, 5, вовек не забудут благодаря омерзительному запаху от жуткого озера во дворе.

«Из чего-то течет, и вонь такая!» - пожаловалась девушка.

Местный житель объяснил, как случилось, что ремонтировали кровлю, а сломалась канализационная система.

«Здесь работала вышка, когда крышу делали. Я им говорил, что обвалили колодец. «Сделаем, сделаем», так до сих пор и тонем», - отметил Александр.

Кровлю и сети обновлять начали в 2018-м. Под Новый год население запаниковало: хотелось бы встретить наступающий 2019-й в человеческих условиях, а не под пленкой, засыпанной снегом. Финишировать бригада должна была 1 октября, только не справилась.

«Крышу скинули, разобрали и натянули пленку. Больше никому ничего не надо. Заявили, что денег нет», - рассказывала жительница дома Ольга Викторовна.

Согласно договору, организация получила аванс (30 % от общей суммы), остальное должна была забрать после сдачи объекта. Его доделали только в 2019-м, но, к негодованию населения, еще больше навредили.

«Вот канализация идет и в колодец не попадает - из-за того, что вышка обвалила весь колодец и он забился, не проходит», - пояснил мужчина.

Зловоние, окутывая чуть ли не половину Пензы-IV, ощущается далеко от эпицентра.

«Этот запах у нас уже давно. Как сюда переехали», - поделилась местная жительница.

Так теперь живут на Новочеркасской, 5: крыша новая, внутридомовые сети тоже, только вышедшие наружу канализационные воды разрушают фундамент, сводя к нулю результаты капремонта. Да еще вся округа мучается от мерзкого запаха.

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