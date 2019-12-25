25.12.2019 | 15:21

Домов больше нет, зато есть мусор - теперь он «живет» на улице Рылеева. Обитатели зданий поблизости не терпят пустоты, а потому заполняют участок бытовыми отходами.

Люди ходят по тропе и вдоль нее складывают пакеты и бутылки. Похоже, негативное прошлое наложило свой отпечаток на облик территории: там и при наличии бараков очень чисто не было.

«Уборщица раньше была, она наводила порядок: ни пакетов каких мусорных, ничего. Сейчас полный беспорядок», - рассказала женщина.

Когда стали известны сроки расселения бараков, управляющие компании перестали опекать строения, хотя до последнего жильцы платили за содержание.

Дома сломали, их остатки вместе со старым мусором техника закатала в грунт. А люди принесли новый хлам. Однозначно, местные стремятся создать свалку с присвоением ей имени «Рылеевская».