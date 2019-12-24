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Из жизни | Квартиры жителей на проспекте Строителей затопило до третьего этажа

24.12.2019|15:21
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С помощью подручных средств Алексей попытался сделать заплатку на крыше своего дома - № 3 на проспекте Строителей. Использовал кирпичи, трубы, куски рубероида, которые раньше защищали строение от протечки, пленку, доски и мешки.

«Должна быть плита, а здесь ее нет. Я накрыл, потому что плита вся рухнула. Мы все вырубили, вытащили, палками и полиэтиленом накрыли, чтобы уж совсем не топило нас всех», - рассказал мужчина.

Заметил Алексей огромную прореху уже после того, как обзавелся собственным жильем на верхнем этаже.

«Как раз когда я комнату купил, снег начал сходить. Я сюда залез и сначала не понял, смотрю: провалилось чуть-чуть. Я наступил, нога провалилась. Мы залезли с мужиками, вскрыли это все, убрали, а тут дыра», - пояснил он.

Маскировал ее только провисший рубероид. Целые секции отсутствовали. Казалось бы, такая дыра в кровле дома - ЧП, нужно срочно принимать меры. Но шли месяцы, а реакция не воспоследовала. Алексей приостановил ремонт в купленной квартире. Теперь все начинать нужно заново.

«Все льется сюда, уже до третьего долилось, я сейчас на третьем снимаю комнату себе. Соседка уже тоже жалуется, что к ней льется, и вторая соседка тоже жалуется. Везде ездил, писал бумаги, не знаю уже больше, куда ехать. И соседи звонили, никто не приезжает», - пожаловался пензенец.

Единственное, что сделали, - отрезали свет, чтобы не произошло короткое замыкание, и отключили отопление, чтобы Алексей не платил за самую дорогую услугу, ведь мужчина и так потратился на покупку квартиры, ее ремонт, а теперь отдает деньги за аренду двумя этажами ниже.

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