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Из жизни | Жители улицы Краснова, 35, накрыли отмостку дома паласом

18.12.2019|15:10
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Не дать пропасть добру, видимо, решили жильцы одного из подъездов Краснова, 35, и ввели старые ковры в коммунальный придомово-хозяйственный оборот.

«Паласы знаете как красиво летом? Как говорят, народ стал бедно жить», - отметил прохожий.

Народ на выдумки хитер. Отмостка у здания ненадежная, а с кровли вода стекает и в этом месте еще сильнее разрушает защитное покрытие. Дорожки хоть как-то перекрывают путь влаге в подвал.

От нехватки финансов пензенцы по-разному приспосабливают тканые изделия. Несколько лет назад в соседнем проезде Богданова с помощью ковров спасали тепловые сети.

«Просто прикрыли за свои деньги, более-менее, покупали и, насколько смогли, сделали», - рассказал местный житель Владимир Алексеевич.

В том случае люди потратили свои средства. А на Ударной активистка предусмотрительно запасалась паласами как дорожным материалом на свалках. Потом застилала тропинки.

«Кто-то выбрасывал, а я подбирала. Всю зиму копила, а теперь расстелила. Теперь у людей будут чистые ноги», - поясняла пенсионерка.

В квартирах многоцветные узорчатые покрытия уже не так актуальны, как в прошлом, - современные технологии защищают людей от холода в жилье. Но небогатому городскому коммунхозу ковры и паласы еще послужат.

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Гость|18.12.2019 18:49|

Шикуют.

Гость|18.12.2019 19:09|

Туристов с Советсгой площади привозить сюда и показывать гнилой Гейропе,как мы бохгато живём!

Гость|18.12.2019 19:18|

Трампа ждут

Имя: Гость
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