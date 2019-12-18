18.12.2019 | 15:17

Оставшись зимовать, большие кучи опиленных веток и даже крупных стволов лежат на улице Попова, сбоку от Дома офицеров. Всю картину портят, говорят прохожие. Ведь начали благоустраивать зеленую зону рядом с культурным учреждением, тротуар неплохо чистят, красота была бы. Но глядят на образовавшуюся свалку люди не первую неделю.

«Давно, до снега еще, по-моему. Не знаю, для чего они спилили», - отметила прохожая.

«Очень давно, больше месяца, может, машин нет, я не знаю. Разве это хорошо? Убирать надо вовремя», - возмутился пенсионер.

«Кто сейчас их будет увозить? Новый год, елки, вроде все должно сверкать, а тут такие кучи мусора, по сути дела», - пожаловалась горожанка.

Зимой вряд ли кто-то станет вывозить ветки, прикрытые снегом. Остается надежда на весенний субботник. А пока Западную Поляну продолжают «украшать» запорошенные снегом кучи.