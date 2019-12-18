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Из жизни | На Западной Поляне у Дома офицеров бросили спиленные ветки

18.12.2019|15:17
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Оставшись зимовать, большие кучи опиленных веток и даже крупных стволов лежат на улице Попова, сбоку от Дома офицеров. Всю картину портят, говорят прохожие. Ведь начали благоустраивать зеленую зону рядом с культурным учреждением, тротуар неплохо чистят, красота была бы. Но глядят на образовавшуюся свалку люди не первую неделю.

«Давно, до снега еще, по-моему. Не знаю, для чего они спилили», - отметила прохожая.

«Очень давно, больше месяца, может, машин нет, я не знаю. Разве это хорошо? Убирать надо вовремя», - возмутился пенсионер.

«Кто сейчас их будет увозить? Новый год, елки, вроде все должно сверкать, а тут такие кучи мусора, по сути дела», - пожаловалась горожанка.

Зимой вряд ли кто-то станет вывозить ветки, прикрытые снегом. Остается надежда на весенний субботник. А пока Западную Поляну продолжают «украшать» запорошенные снегом кучи.

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Гость|18.12.2019 19:05|

Это надолго.

Гость|18.12.2019 19:24|

У Иоанна Блаженного всегда так. Он же инициатор?

Ни одного дела до завершения не довёл. Да и то что начал - бросил.

Имя: Гость
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