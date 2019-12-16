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Из жизни | Жительница проспекта Строителей: Вонища, задыхаюсь!

16.12.2019|15:21
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Жительницы дома № 1 на проспекте Строителей выходят на крыльцо подышать свежим воздухом, потому что внутри здания отвратительный запах. Особенно страдают люди с первого этажа. Кстати, не все в силах постоять на улице.

«Без конца проветриваю, но зима ведь, холодно, дома тоже, нижний этаж - это не верх. Выйти в коридор невозможно, я на улицу не могу выйти. Я сюда выхожу, чуть-чуть похожу - вонища, задыхаюсь!» - пожаловалась жительница дома Раиса Петровна.

Запахи проникают не только на лестничные клетки.

«В квартире так же. Как начинается здесь - и в квартире такая же вонь. Комары, сил нет, заедают», - отметила пенсионерка.

Как они проникают из технического подполья, знает соседка. Она указала на дыру в стене, забитую мусором, возможно для того, чтобы преградить путь насекомым.

А началась история с потопа. Нечистоты хлынули из труб под квартиры. Ориентировочно, в октябре, при прежней управляющей компании. Но люди поняли, что творится, попозже, при новой.

«Мы относились в МУПу № 7. Сначала я думала, может, с улицы эти запахи. А потом, уже в ноябре сильнее начались, и я позвонила в седьмой МУП. Они сказали, что мы уже к ним не относимся, дали мне номер телефона МУПа № 10. Я им позвонила, а они говорят: «Мы второй день только работаем, как мы можем вас обслуживать?» - пояснила жительница дома Зульфия.

Неопределенность ситуации сыграла свою роль.

«Проходит три дня, четыре дня, неделя... Потом я уже начала коменданту звонить, он говорит: «Оставляйте заявку», я говорю: «Я заявку оставляю», он говорит: «Я тоже оставлю». Потом опять я звоню в МУП. Но по сегодняшний день я каждый божий день звоню, мне в ответ всегда: «Мы передадим мастеру», - сообщила женщина.

Вода, по всей видимости, сошла, но содержимое унитазов, которое вылилось в подвале, осталось. Коммунальщики только обещают очистить помещение под жилыми квартирами. Люди вдыхают поднимающиеся ароматы.

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