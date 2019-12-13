13.12.2019 | 15:40

Социальное жилье ни выкупить, ни приватизировать нельзя, так что жительница дома № 1 на проспекте Строителей засомневалась, надо ли скромную пенсию вкладывать в государственную недвижимость. Между тем ремонт нужен: с потолка сыплется штукатурка.

«Настелено все, оттаивает мясо в целлофановом мешке, положить нельзя, потому что потолок отвалился», - рассказала Раиса Васильевна.

Пенсионерка направилась к коменданту социального дома, где живут те, кто лишился крова.

«Я его позвала, а он ко мне даже не зашел. Говорит: «А чего ты? Делай ремонт сама», - сообщила женщина.

По словам Раисы Васильевны, все началось с того, что ее затопила соседка сверху. Но и к ней нельзя предъявить претензии: съехала с квартиры.