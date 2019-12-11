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Из жизни | Подвал пятиэтажки на улице Ладожской затопило фекалиями

11.12.2019|15:12
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Под домом на Ладожской, 17, у зловонных рек с фекальными берегами хорошо растут неведомые растения и успешно размножаются насекомые - там тепло и сыро. А вот люди, особенно на первом этаже, крайне раздражены.

«Дышать невозможно, сами чувствуете, какой тут аромат. В летнее время - комары во все квартиры по вентиляционным шахтам, невозможно! А сейчас не прекращает течь канализационная вода снаружи», - пожаловался Константин Викторович.

По словам старшего, забился колодец во дворе. По заявке его якобы прочистили, но почему-то разлив в подвале не иссяк.

«Замену канализационной трубы мы проведем в начале следующего лета, потому что эта замена попадает под капитальный ремонт». А вот текущий ремонт не производился никогда, не делается вообще абсолютно ничего. Здесь вода ручьем течет, а вода канализационная - это гниющая органика. И во что превращается?» - пояснил мужчина.

Налицо явное нарушение санитарных правил, но реакции нет.

«Месяц-полтора уже вонизм! Никто не обращает на это внимание. Запахи в подъезде просто невозможные, весь запах идет на пятый этаж, выходишь - и просто до рвоты: невозможно дышать. У нас дети есть с бронхиальной астмой, старики с сахарным диабетом, со всем. Мы платим за что?» - возмутилась жительница дома.

Обещанная замена канализационной трубы должна состояться только в следующем году. Люди согласны подождать, пока накопятся деньги, но остановить поток под домом хотя бы временными мерами нужно уже теперь.

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