10.12.2019 | 15:14

Снег припорошил помойку, которую неизвестные устроили на остановке общественного транспорта возле автодрома «Вираж». Впрочем, полностью скрыть горы хлама пока невозможно, нужны серьезные сугробы.

Пищевые отходы, пустая тара, автозапчасти, покрышки проглядывают через слой осадков. Обращает на себя внимание переполненный бак и заваленный ручей.

Съемочная группа «Службы 11» была здесь же не так давно и видела еще более страшную картину. Местные привыкли к тому, что у приезжих вызывает шок.

«Достаточно часто такое происходит. Сейчас это в большей степени заметно, потому что осень наступила, а летом этого не видно за листвой, как правило. Наверное, приезжают на машинах недобросовестные и сваливают мусор сюда, но это предположение. Возможно, даже не машина, а люди проходящие бросают; может, ветром сдувает», - предположил местный житель Валерий.

Мужчина связал ситуацию на обширной территории рядом с остановкой с уменьшением внимания к гонкам.

«Хотелось бы, чтобы автодром выглядел как раньше, когда за ним ухаживали. Когда гонки проводились, все было приемлемо», - отметил он.

Осенние съемки можно сравнить со свежими зимними. Вывод прост: даже осадки не скрывают того безобразия, что творится при въезде в частный сектор.