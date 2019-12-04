04.12.2019 | 15:38

Колонка в шаговой доступности - великая ценность. Это пензенцы начали понимать, когда водонапорные пункты стали исчезать с улиц один за другим.

«Хожу еле-еле, мне уже 94 года. В 15 метрах от дома колонка была, все отобрали в этом году, срезали, мы заявления писали», - пожаловалась Елена Васильевна.

На Авиационной водонапорный пункт сломался. В конце лета начал подтекать, потом вообще перестал подавать. Ходить с Авиационной, Береговой, Киевской люди теперь вынуждены в направлении к улице Пархоменко - за тридевять земель.

«Вода нужна каждый день, да и в день несколько раз. Были бы у нас деньги, мы бы давно уже все провели. Все дело-то - в деньгах! Все пенсионеры, у меня муж - инвалид», - отметила Нина Александровна.

Поначалу народ подумал, что колонку у дома № 37 на Авиационной ресурсник просто отключил, как и все остальные, из-за того, что платят десятка два семей, а пользуются больше. Такое часто бывает, когда издалека приезжают на авто и наливают воду в канистры.

«Люди-то все равно где-то находят, только на машинах ездят. А вот люди, которые рядом живут, уже не могут пользоваться», - сообщила местная жительница Лидия Петровна.

В горводоканале пояснили: бригады были нарасхват, не успели попасть на все объекты. Колонку на Авиационной постараются починить до конца недели.