25.11.2019 | 14:56

«Не поймем, что тут такое... Свалка мусора!» - возмутился горожанин.

Скоро рухнет «корзина для бытовых отходов» - и не под тяжестью внутреннего груза, а от внешних дефектов. Как мусорный бак стали использовать люди часть объекта гражданской обороны советского прошлого в Театральном проезде.

Он давно никому не нужен, заваливается набок, плиты ломаются, рассыпаются.

Теоретически опасности не представляет - ведь там нет тротуара. Но тропинка вьется рядом, а количество мусора свидетельствует о частом посещении территории людьми. Народ сорит, но не убирает.

«Опять же кто-то за ней должен ухаживать, кому-то она должна принадлежать», - отметила прохожая.

За так называемые бесхозные территории обычно отвечают администрации районов. Они привлекают к уборке волонтеров, обращаются к управляющим организациям, в расположенные рядом компании за помощью в очистке участка. Тот, что в Театральном проезде, когда-то прибирали, иначе он сплошь был бы завален хламом. Но никто не заинтересован вытаскивать мусор из старого объекта гражданской обороны.