25.11.2019 | 14:44

Словно за вуалью стыдливо скрывает свое лицо историческое здание на улице Красной. Другие, напротив, вообще спрятались за красивыми плакатами. Правда, нарядный фасад резко контрастирует с разрушенными боками и подгоревшей крышей.

Журналисты 11 канала решили узнать, как пензенцы относятся к попыткам подобным образом замаскировать проблемные точки на карте исторического центра.

«Я думаю, что такой навес поможет. Его всегда делают при аварийном состоянии здания либо при строительстве. Это своего рода защита людей от каких-то несчастных случаев. Желательно, чтобы такие здания, тем более они являются исторической частью нашего города, были бы реставрированы и приобрели бы красивый вид, что было бы полезно городу и жителям было бы приятно», - подчеркнул мужчина.

«Уж лучше так, наверное», - отметила пенсионерка.

Дом № 62 постепенно разрушается. Вероятно, поэтому рядом с ним установили ограждение и навесы - для защиты.

«Мы тут ходим, то и гляди это все на нас свалится. Если там будет все лететь, какой это навес...» - усомнилась в надежности конструкции горожанка.

«Как временное мероприятие по внешнему виду, я считаю, это правильно. А если это будет затягиваться на длительное время, то мне бы это не очень понравилось, так как я живу здесь, в этой части города. Но как временное это нормально, пока не задумали что-то серьезное с реконструкцией», - пояснил прохожий.

Только деревянные строения уже вряд ли восстановишь, там поработали и время, и бродяги, и огонь.